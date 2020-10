Skelet tyrannosaurus geveild voor 27 miljoen euro

Stan de tyrannosaurus rex heeft een hoop geld opgeleverd. Ⓒ AFP

NEW YORK - Een skelet van een 12 meter lange tyrannosaurus rex is in New York geveild voor een recordbedrag van 31,8 miljoen dollar (27 miljoen euro). Dat is bijna vier keer meer dan ooit op een veiling voor een dinosaurus is neergeteld. Veilinghuis Christie’s heeft de naam van de koper niet bekendgemaakt.