Georgia Today: ’Lichaam vermiste Siem Wigger (23) gevonden in Georgië’

Op verschillende plaatsen in Kutaisi, Georgië, hingen opsporingsfoto’s van de vermiste Nederlander Siem Wigger. Ⓒ Facebook

KUTAISI - Het lichaam van de vermiste Siem Wigger (23) uit Manderveen is gevonden in het Georgische Kutaisi. Dat meldt Georgia Today. De jongen was sinds 7 maart vermist.