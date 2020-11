OM: DNA op mes dodelijke steekpartij bij pier Scheveningen

LIVE – Verslaggever Lieke Jongbloed is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).

Het OM verdenkt de twee 20-jarige Amsterdammers van doodslag in vereniging. De verdachten zouden Janga met een of meer messen in de borst en of buik hebben gestoken. Beide verdachten ontkennen gestoken te hebben.

De gevonden messen in de vuilnisbak zijn onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het gaat volgens de officier van justitie om twee grote messen en een ingeklapt klapmes. Ook op dit klapmes zat bloed van het slachtoffer. Het logo van het klapmes komt overeen met het merk op het hoesje dat W. in zijn tas had. Verder is op camerabeelden te zien dat de twee verdachten spullen weggooien in de vuilnisbak, zei de officier. Naast messen vond de politie in de vuilniszak een rode bandana van W. en zijn zonnebril.

Bekijk ook: Drillrapper maakt excuses voor dodelijke steekpartij Scheveningen

Drillrap

Aan de steekpartij ging een ruzie tussen groepen jongeren vooraf. Het incident zou te maken hebben met een conflict tussen rivaliserende drillrapgroepen. Drillrap is een uit Amerika overgewaaide hiphopstroming waarin onder meer geweld wordt verheerlijkt.

„Ik ben niet naar de Pier gegaan om ruzie te maken, om te vechten”, zei W. „Ik ben niet betrokken bij een ruzie of een of andere groep. Ik heb die dag geen messen gezien. Ik vind het heel erg wat er is gebeurd, maar ik heb er niets mee te maken.” Ook L. ontkende Chuchu te hebben gedood.

Er zijn camerabeelden van het steekincident, waarop te zien is dat het slachtoffer tussen beide verdachten doorloopt en ze alle twee een armbeweging maken. Maar de camerabeelden bewijzen niet dat de verdachten met messen staken, betoogden hun advocaten.