Voormalig topambtenaar Arthur Docters van Leeuwen overleden

Dat is bevestigd aan de NOS door Paul Frissen, decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, waar Docters van Leeuwen onderzoeker was, meldt de omroep.

Na zijn studie rechten begon hij al op jonge leeftijd aan een bliksemcarrière bij de overheid. Als plaatsvervangend directeur voor de politie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken was hij begin jaren tachtig verantwoordelijk voor de geweldinstructies bij demonstraties van krakers en anti-kernenergieactivisten.

Van 1989 tot 1995 was hij hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de voorloper van de AIVD. Daarna was hij tot 1998 voorzitter van het College van procureurs-generaal, waar hij na een conflict met minister Sorgdrager van Justitie ontslagen werd. Vervolgens was hij van 1999 tot 2007 bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten.

Docters van Leeuwen stond bekend als een krachtige leidinggevende en een ambitieus man met een grote werkkracht. „Ik moet en zou slagen in het leven”, zei hij daar achteraf over, aldus de NOS. Zijn gezondheid was echter wankel; al op zijn 33e kreeg hij zijn eerste hartinfarct.