Mysterieus zaad ’uit China’ in brievenbussen VS

Tientallen mensen hebben, in talloze staten, de afgelopen tijd aan de bel getrokken over mysterieuze pakketjes die ze niet hadden besteld. Steeds zaten er zaden in. De pakketjes lijken uit China te komen, schrijft onder meer The Guardian.

Alle autoriteiten zitten er bovenop. Het US Department of Agriculture werkt samen met de federale douane en andere landelijke instellingen aan een onderzoek.

Agrarisch bio-terrorisme?

„We weten niet wat het is, en we kunnen geen enkele vorm van schade riskeren aan onze agrarische productie”, zegt landbouwminister in Kentucky, Ryan Quarles. „We weten er te weinig van om te zeggen dat het een hoax, een grap, een internetscam of een daad van agrarisch bio-terrorisme is.”

Onbekende zaden kunnen ’invasief zijn en nieuwe ziektes introduceren bij lokale planten, voedselvoorraden in gevaar brengen, of ons milieu schaden”, aldus Quarles.

Brushing scam

Het federale ministerie stelt dat ’we geen bewijs hebben dat erop duidt dat het iets anders is dan een ’brushing scam’, waarbij mensen ongewenste spullen krijgen van een verkoper die daarna valse reviews maakt, puur om verkoopcijfers op te krikken.”