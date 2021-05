’Alzheimer-koppel’ gebruikt militaire morse-kennis voor ontsnapping uit instelling

Video

‘Hypocriete en pijnlijke reactie Baudet’

Er is ophef ontstaan over een bevrijdingsdagposter die FvD op social media deelt. Op de poster staat: ‘Op 5 mei herdenken we 75 jaar vrijheid’, en de jaartallen 1945-2020. Directeur Hanna Luden van het CIDI (Centrum Informatie en documentatie Israël) is verbijsterd over deze vergelijking.