Burgemeester New York luidt noodklok over immigratiecrisis

Door Jan Postma Kopieer naar clipboard

Burgemeester Eric Adams van New York: „We hebben hulp nodig.” Ⓒ Getty Images via AFP

Washington - New York is in crisis door de grote toestroom van immigranten. Hulpdiensten en opvang zijn overbelast, en de rekening loopt op. De burgemeester van New York Eric Adams zet daarom zijn partijgenoot Biden onder druk: hij wil dat de president meer doet om de aantallen te verkleinen en hij wil geld zien.