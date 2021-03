Plofkraak op juwelier in centrum Utrecht, verdachte aangehouden

Ⓒ Koen Laureij

UTRECHT - Een juwelier op de Choorstraat in het centrum van Utrecht is in de nacht van donderdag op vrijdag doelwit geweest van een plofkraak. Een verdachte is aangehouden, meldt de politie, naar twee anderen wordt nog gezocht. Vermoedelijk reden ze na de kraak weg op een motorscooter.