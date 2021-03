Plofkraak op juwelier in Utrecht, verdachten (17 en 18) aangehouden

De plofkraak vond rond 04.00 uur plaats bij de juwelier aan de Choorstraat. De hulpdiensten zagen het gebeuren via het cameratoezicht daar. De politie startte een onderzoek en zette onder meer een helikopter in. Direct was zicht op een van de verdachten, een 18-jarige uit Utrecht. Na een achtervolging werd die in de Utrechtse wijk Lunetten aangehouden. Ook de tweede verdachte werd in Lunetten gevonden en aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Plofkraken zijn zeer gevaarlijk voor bewoners en omwonenden van de getroffen panden aldus de politie. „Zowel de explosie als instortingsgevaar daarna leveren veel gevaar en schade op." Bij een mogelijke veroordeling zal geprobeerd worden ook de kosten te verhalen op de daders, geeft de politie verder aan.