Amerikaanse bezweken aan coronavirus

De quarantaine-afdeling van het ziekenhuis in Wuhan is nog altijd overvol. Ⓒ EPA

PEKING - UPDATE 10.30 uur (Slachtoffer blijkt toch een vrouw): Een 60-jarige Amerikaanse is in China overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Het is voor het eerst dat een buitenlander in China aan de aandoening bezwijkt. De Amerikaanse ambassade in Peking bevestigde zaterdag het overlijden van de landgenoot. Het slachtoffer, volgens Amerikaanse media een vrouw, is in de stad Wuhan besmet geraakt en overleed donderdag.