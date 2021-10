Wereldberoemde gorilla sterft in de armen van haar verzorger

„Ze blies haar laatste adem uit in de armen van haar verzorger en levenslange vriend, Andre Bauma”, schrijft het park op Instagram. Het dier is in de avond, op 26 september, gestorven. Ndakasi was al langer ziek.



Beroemd

Het dier werd in 2019 wereldberoemd door een selfie met haar, ranger Mathieu Shamavu en een andere gorilla. Op de foto poseren de gorilla’s als echte modellen: kin omhoog, rug recht en ze staan op twee poten.



Trauma

Ndakasi kwam toen ze nog maar twee maanden oud was in de opvang. Het moest een vreselijk zielig beeld zijn geweest toen de rangers haar vonden: haar moeder was een paar uur eerder doodgeschoten en Ndakasi wilde het lichaam van haar dode moeder niet loslaten.

Dierverzorger Andre Bauma liet haar tijdens de eerste nacht bij hem in bed slapen. Ze lag op zijn borst. Ze is uiteindelijk nooit meer in het wild losgelaten. Het dier was zo getraumatiseerd dat ze niet op eigen benen kon staan. Ndakasi verbleef meer dan 10 jaar in het park.