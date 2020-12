Dierenbescherming redt hondenpups uit eigen poep en urine

De oudere honden zaten in een kleine, vieze bench. De vermagerde pups renden volgens Hart van Nederland door hun eigen uitwerpselen heen. De vloer bleek bezaaid te zijn met hondenpoep en urine. Ook stonden er kapotgebeten voerzakken.

Ⓒ Dierenpolitie

De inspecteur van de dierendienst confronteerde de eigenaresse met de erbarmelijke leefsituatie van de viervoeters. Daarop deed ze afstand van de moederhond en de negen pups. De dieren zijn onderzocht en inmiddels ondergebracht bij een pleeggezin. „Daar worden ze liefdevol verzorgd.”

De vrouw wordt nog gecontroleerd op het goed verzorgen van de vaderhond die als enige achterbleef.

