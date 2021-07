Peking stuurt ’vechtende wolf’ naar Washington

Volgens de Chinese ambassade in Washington is Qin woensdag aangekomen op de John F. Kennedy International Airport in New York. De nieuwe ambassadeur heeft zich de reputatie van een „vechtende wolf” aangemeten, wat verwijst naar een nieuwe soort Chinese diplomaten, die bekendstaan voor hun agressieve toon ten opzichte van westerse landen.

Qin stelde zich bij aankomst echter meegaand op naar zijn gastheren. „China en de Verenigde Staten, die verschillen door hun geschiedenis, cultuur, sociaal stelsel en ontwikkelingsniveau, stappen in een nieuwe cyclus van wederzijdse verkenning, begrijp en aanpassing, in de poging een middel te vinden om met elkaar om te gaan”, verklaarde hij aan journalisten.

Beschuldigingen

De diplomaat diende van 2018 tot 2021 als viceminister van Buitenlandse Zaken. Hij beloofde de banden tussen de Verenigde Staten en China weer op de rails te krijgen. Op een nieuw Twitteraccount kondigde hij aan .dat hij na een quarantaine van veertien dagen snel aan het werk zou aan.

Maandag heeft Peking nog een beschuldiging geuit aan het adres van Washington, na het eerste bezoek van een hoge gezant van de Amerikaanse diplomatie van de regering-Biden, Wendy Sherman. De bilaterale relatie zit „in een impasse”, aldus de Chinese onderhandelingspartner van Sherman, die de Amerikanen ervan beschuldigde China te zien „als een ingebeelde vijand.”