Politie vindt honderden kilo’s zilver in witwasonderzoek

Het zilver werd gevonden tijdens een zoektocht naar verborgen ruimtes. Ⓒ ANP

MAASDRIEL - De politie heeft in een tuin in Maasdriel honderden kilo’s zilver gevonden. De zilveren staven zaten verstopt in vijf boxen onder de grond. Het zilver werd gevonden tijdens een zoektocht naar verborgen ruimtes in het kader van een onderzoek naar witwassen en belastingontduiking.