Tweede Kamer wil meer duidelijkheid van Slob over heropenen scholen

„De kinderen in het basisonderwijs gaan om te beginnen de helft van de tijd naar school. Bijvoorbeeld de ene dag de ene helft van de leerlingen, de andere dag de andere helft”, luidde de boodschap van premier Rutte vorige week. Scholen lazen er de vrijheid in om zelf in te vullen hoe dat halve onderwijs er precies uit moest zien. Maar Slob liet daarna weten een duidelijke voorkeur te hebben om kinderen hele dagen naar school te laten gaan. Het zorgde voor verwarring, waaraan de Tweede Kamer zich ook heeft geërgerd.

’Uit de losse pols’

„Rutte ging uit de losse pols uitleggen hoe dat ging met die halve bezetting”, kijkt D66-Kamerlid Van Meenen terug. „Er volgt een brief die niet helder is. Dan komt er een protocol van de werkgevers en vakbonden waar het weer anders in staat. Dan zegt Slob dat het hele dagen moeten zijn. En uiteindelijk is toch het verhaal weer: scholen mogen het zelf inrichten.”

Voor het onderwijs is het volgens Van Meenen niet meer te volgen: „Je merkt dat hier veel discussie over is, ook tussen scholen en kinderopvang. Dan helpt het niet als de minister daar van alles tussendoor gaat zitten roepen. Dat steunt niet, dat hindert.”

Eigen invulling

Ook elders in de coalitie is er kritiek op de communicatie. „Het ministerie heeft het zich niet makkelijk gemaakt door best wat ruimte over te laten voor eigen invulling”, zegt VVD-Kamerlid Heerma. „Ik zou het goed vinden als de minister in elk geval wat duidelijker is in de communicatie.”

„Het moet gewoon klip en klaar zijn wat wel en niet mag”, vindt ook CDA-Kamerlid Rog. SP-Kamerlid Kwint sluit zich aan bij de kritiek vanuit de coalitie. „Eerst wordt gezegd dat scholen zelf mogen kiezen, halve of hele dagen, daarna zeggen ze: doe toch maar hele dagen. Dat creëert ruis.”

Slob krijgt wel steun vanuit zijn eigen ChristenUnie. Volgens Kamerlid Bruins is de communicatie vanuit het kabinet duidelijk, maar zorgt de sector zelf voor verwarring.

Doorn in het oog

Het is D66 en CDA ook een doorn in het oog dat leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs wel gewoon examen moeten doen, terwijl dat voor andere middelbare scholieren is geschrapt. „Daar gaan wij iets aan doen”, zegt Van Meenen. „Onhoudbaar en onuitlegbaar”, vindt Rog het doorgaan van deze examens. „Deze leerlingen zitten niet voor niks op het speciaal onderwijs en hebben ook nog eens weken geen normale les gehad.” Hij pleit ervoor examens te schrappen of anders de leerlingen in elk geval meer herkansingsmogelijkheden te bieden.

Ook VVD en SP zetten hun vraagtekens bij de doorgang van deze examens. De Kamer debatteert woensdag met Slob over het onderwijs in coronatijden.