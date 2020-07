Aboutaleb noemt corona-uitbraak studenten ’slecht signaal’ voor introweek Rotterdam

De stadsbestuurder maakt zich grote zorgen over de stijgende coronabesmettingen nu de Maasstad Covid-19 hotspot in Nederland is. „In Rotterdam zorgen we ervoor dat mensen weer zichtbaarder geconfronteerd worden met het feit dat het virus nog niet weg is. En mochten er andere maatregelen genomen moeten worden (lokaal of regionaal) dan nemen we die”, aldus Aboutaleb die het naadje van de kous wil weten over de besmettingen bij studenten. „We willen weten wat de oorzaak is. Ook zijn we benieuwd hoe de voorbereidingen voor de Eurekaweek (de introductieweek voor nieuwe studenten, red.) verlopen. Er is geen reden om de Eurekaweek nu te annuleren, maar deze uitbraak is een slecht signaal.”

Bron- en contactonderzoek

Volgens de GGD Rotterdam Rijnmond is een groep tussen de tien en twintig studenten van met name de universiteit twee weken geleden tijdens twee evenementen besmet geraakt. „Momenteel zijn we druk bezig met een bron- en contactonderzoek. Het is mogelijk dat de groep besmette studenten nog veel groter wordt”, aldus een GGD-woordvoerster. Het is volgens de GGD gebeurd tijdens zowel georganiseerde als ongeorganiseerde momenten zoals feestjes, barbecues, terrasbezoek en sporten.

Het vermoeden is dat studenten de coronamaatregelen niet altijd even serieus nemen. „Ze houden zich niet altijd aan de voorschriften en gaan ook als ze klachten hebben toch naar sociale evenementen. Ook melden ze het minder snel en laten ze zich niet zo snel testen.”

’Geen evenementen’

De gezelligheidsverenigingen zeggen hun leden zoveel mogelijk te wijzen op de richtlijnen. „Wij organiseren geen evenementen”, zegt voorzitter Tristan Gayral van R.S.V. Sanctus Laurentius, een van de grootste studentenverenigingen in Rotterdam. Bij de vereniging RSC-RVSV is de sociëteit dicht, vertelt voorzitter Guido van Winden.

Volgens het overkoepelend orgaan van de studentenverenigingen, De Rotterdamse Kamer van Verenigingen, is er dinsdag een gesprek waarbij ook de universiteit aanschuift.

Het is overigens volgens de GGD nog een raadsel waarom er momenteel zoveel besmettingen in Rotterdam worden gezien. „Een verklaring in het algemeen is dat mensen geen afstand houden.”