Brandstichting en ontploffing bij woning van agent in Best

Er is veel schade aan de woning van de agent. Ⓒ Remco Rooijakkers

BEST - De politie houdt er rekening mee dat de brandstichting en een ontploffing met mogelijk zwaar vuurwerk bij een woning in het Brabantse Best zondagochtend heel vroeg een gerichte actie was. In het huis aan de Boksprong woont een agent van de politie-eenheid Oost-Brabant. Zijn vrouw en twee jonge kinderen waren alleen thuis, laat de politie weten. Niemand raakte gewond.