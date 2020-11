De Jonge: ’Iedere Nederlander eens per maand testen op corona’

Om dat doel te bereiken, zijn er nog de nodige hordes te nemen. Zo komen er in januari eerst twee proeven met grootschalig, veelvuldig testen. Tegelijkertijd moeten er meer testlocaties komen, ook kleinschalig, bijvoorbeeld op het werk. Het Outbreak Management Tem gaat hier verder op studeren.

Dinsdag kondigde De Jonge tijdens de persconferentie al aan dat per 1 december het testen zonder klachten wordt uitgebreid naar mensen die zijn gewaarschuwd via bron- en contactonderzoek en de CoronaMelder. Later komen daar mogelijk reizigers uit risicogebieden bij. Bij een negatieve uitslag kan de quarantainetijd worden verkort van tien naar vijf dagen. Nu zijn het vooral zorgverleners en profsporters die zich veelvuldig zonder klachten laten testen.

Om het beoogde doel te bereiken, is een verdubbeling van de testcapaciteit nodig. De Jonge wil daarbij samenwerken met ondernemers, werkgevers en instellingen. Bovendien overweegt hij een aanbesteding bij commerciële testsafnemers. „Er zijn ook extra fysieke testlocaties nodig, bijvoorbeeld bij ondernemers en op andere publiek toegankelijke locaties die voldoende ruimte bieden voor het afnemen van testen, bijvoorbeeld trein- en metrostations, detailhandel etcetera.” Momenteel zijn er zo’n 300 testlocaties in Nederland.

Grootste belemmering is het vinden van voldoende personeel, zegt voorzitter André van der Zande van de Landelijke Coördinatiestructuur Testketen. „Zeker in een tijd waarin medische geschoold personeel sowieso al schaars is.” Ook de bereidheid om te testen moet beter, zegt Van der Zande tijdens een briefing in de Tweede Kamer. „Nog altijd blijkt dat een flink deel van de mensen met klachten zich niet laat testen. Die testbereidheid moet omhoog.”

Het volgens Van der Zande zelfs zo dat er bij testlocaties overcapaciteit is. „Dat baart ons zorgen.” Volgens hem kan het geen kwaad als het kabinet meer aan het publiek communiceert dat iedereen met klachten zich moet laten testen.

Reizen naar Nederland: eerst testen

Intussen wil het kabinet reizigers uit corona-risicogebieden die in Nederland aankomen verplichten tot het tonen van een negatieve testuitslag. Die testuitslag mag maximaal 48 uur voor aankomst zijn afgegeven. Ambtenaren maken hierbij wel een voorbehoud: reizigers mogen dit niet opvatten als aansporing om te gaan reizen. Verder is ’testen alleen niet voldoende’: „Geen enkele test, hoe frequent ook afgenomen, verslaat in zijn eentje het virus. Het gedrag van mensen is en blijft de cruciale factor.”