Rutte tegen Duitsers en Belgen: ’Kom niet naar Nederland met Pasen’

Ondanks dat er tijdens Pasen geen grenscontrole komt, iets wat waar in de Tweede Kamer wel vraag naar was, gaat het kabinet wel Duitsers en Belgen via sociale media oproepen om uit Nederland weg te blijven. „Kom niet naar Nederland”, benadrukt Rutte. „Bleib zu Hause, restez à la maison!”

Voor aankomend weekend wordt erg mooi weer voorspeld. Vanwege dit mooie weer roept het kabinet iedereen nog eens op om zoveel mogelijk thuis te blijven. „Als mensen naar buiten gaan, doe dat dan het liefst in eigen buurt. Hou altijd 1,5 meter afstand. En ga ook liever niet winkelen.”

Als het om vliegpassagiers gaat, vroegen Kamerleden woensdag aan het kabinet of het niet beter was om ze op Nederlandse vliegvelden op corona te gaan screenen. In andere landen wordt bijvoorbeeld de temperatuur van passagiers opgenomen. Wat ook vaak gebeurt is dat voordat mensen aan boord stappen, ze een formulier over corona moeten invullen. Hen wordt ondermeer gevraagd of ze moeten hoesten, of koorts hebben.

Premier Rutte laat weten dat Nederland wil dat zulke ’prechecks’ voortaan ook in de Verenigde Staten worden gedaan bij passagiers die naar ons land komen. Maar dat is nu ’technisch moeilijk’, zegt hij.