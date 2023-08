Wolf in het Gooi trekt veel bekijks: ’Eigenlijk te druk’

Goois Natuurreservaat noemt het bijzonder dat er een wolf is opgedoken in het Gooi. „Het is een stedelijk gebied. De natuurgebieden zijn vrij klein en worden heel drukbezocht. Er zijn eigenlijk altijd veel wandelaars. Het is op de meeste plekken te druk voor de wolf”, zegt de woordvoerster.

Tekst gaat verder onder de video. Video: afgelopen december werd een wolf gespot in een Nijmeegse woonwijk.

Het Wolvenmeldpunt heeft aan de hand van foto’s vastgesteld dat het inderdaad om een wolf gaat in het Gooi. Vermoedelijk is het een zwerfwolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. In deze tijd van het jaar zijn meer jonge wolven daarvoor op pad. Of de wolf al eerder in Nederland is gezien is nog niet bekend, want er is nog geen materiaal gevonden om een dna-onderzoek op te doen. „We zijn druk op zoek naar uitwerpselen”, aldus de natuurbeheerder.

De herders van Goois Natuurreservaat zorgen ervoor dat de twee schaapskuddes ’s nachts veilig in de schaapskooi verblijven. Ook kunnen zij een tijdelijk wolfwerende afrastering met stroomdraden plaatsen. In april vorig jaar liep er een wolf in het gebied van Goois Natuurreservaat bij Lage Vuursche. Deze wolf vertrok vrij snel en is later aangereden.