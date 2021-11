Premium Het beste van De Telegraaf

Deskundigen kritisch over zelfhulpindustrie: ’Mens is geen homp zelfkneedbare klei’

— Gelukkig in elf stappen, rijk in zeven regels! Miljarden euro’s gaan er wereldwijd om in de zelfhulpfabriek. Word een betere versie van jezelf met coaching. Het lijkt op het oude adagium ’verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Maar is al die ikkigheid, zoals psychiater Dirk De Wachter het zo fraai noemt, wel zo goed voor de mens en de mensheid?

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

Ⓒ Illustratie: Marius Steenbergen

Amsterdam - Gelukkig in elf stappen, rijk in zeven regels! Miljarden euro’s gaan er wereldwijd om in de zelfhulpfabriek. Word een betere versie van jezelf met coaching. Het lijkt op het oude adagium ’verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Maar is al die ikkigheid, zoals psychiater Dirk De Wachter het zo fraai noemt, wel zo goed voor de mens en de mensheid?