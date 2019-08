Vlamingen wild van onze Veluwe

Eva en Jonas uit het Belgische Kortrijk genieten samen met hun dochtertje Nel (2) van de aparte fietspaden in Nederland. Ⓒ Aldo Allessie

Putten - Het is voor eind-twintigers niet de meest bruisende plek van ons land waar de Belgische Eva Esprit en haar vriend Jonas Lesage zijn neergestreken voor een weekje vakantie. Het duo bivakkeert in een vakantiehuisje in het wat sfeerloos ogende Landal-park Heihaas in Putten.