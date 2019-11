65 Moldaviërs aangetroffen in touringcar Ter Apel

De Marechaussee werd maandagochtend ingeschakeld door personeel van het asielzoekerscentrum in het Groningse dorp toen zij een groep vanuit de bus hun terrein op zagen komen lopen.

Geen van allen kon een geldig grensoverschrijdingsdocument tonen. Onder de 65 Moldaviërs waren veel kinderen. Ze hebben asiel aangevraagd.

De afgelopen week zijn er meer mensen aangehouden die Moldaviërs ons land probeerden in te smokkelen. Zo werd zaterdag een 34-jarige man opgepakt omdat hij in een busje reed met 19 Moldaviers. En ook vorige week was het raak. Toen werd een 26-jarige man uit het Limburgse Baexem aangehouden, nadat hij met elf Moldaviërs gezien was bij de grensovergang van de N366 in Groningen.