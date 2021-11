Rutte in Glasgow: landen moeten zich beter voorbereiden op veranderend klimaat

,,Veerkracht moet ons motto wezen, klimaatadaptatie ons gezamenlijke streven”, sprak Rutte maandagmiddag in Glasgow, voor een zaal vol wereldleiders, waaronder de Amerikaanse president Joe Biden en voorzitter Boris Johnson, minister-president van Groot-Brittannië.

,,Adaptatie is de juiste, maar ook de slimste keuze. Want klimaatbestendige steden, landbouw, en infrastructuur beschermt ons levensonderhoud en verzekert economische continuïteit.” Daarom gaat het grootste deel van de Nederlandse bijdrage aan klimaatfinanciering naar adaptatieprojecten in zuidelijke landen.

Bekijk ook: Boris Johnson opent klimaattop in apocalyptische bewoordingen

Overstromingen

Volgens Rutte is klimaatverandering nu al een dagelijkse realiteit. Hij vertelde de wereldleiders over de spannende uren langs de gezwollen Maas, na de extreme neerslag in de zomer. ,,Het was een angstaanjagend gezicht. De dijken hielden het. Maar elders in de provincie, en over de grens in België en Duitsland, zorgde noodweer voor verwoesting.”

De premier riep de aanwezige landen op om bindende, wereldwijde toezeggingen en concrete maatregelen af te spreken om de aardse opwarming onder de 1,5 graad te houden.