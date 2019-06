Student veroordeeld voor wapen uit 3D-printer

De man (26) had schuld bekend aan het maken van het wapen. De politie viel in 2017 voor het eerst zijn woning binnen. Dat had te maken met een drugszaak. Agenten vonden cannabisplanten en onderdelen van een geprint wapen.

De verdachte verklaarde zelf dat hij het wapen had gemaakt voor een studieproject, maar daar wilde hij volgens de politie verder weinig over kwijt. Uit zijn zoekgeschiedenis op internet bleek dat hij had opgezocht hoe hij een wapen kon printen waarmee hij met scherp zou kunnen schieten.

De student hoort op 9 augustus wat voor straf hij krijgt, meldt de politie donderdag.