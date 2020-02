Kijkje bij studentenkoks: ’Muizenval naast het aanrecht’

Wilbrink nam een kijkje in de keuken bij vijf studentenhuizen in Amsterdam, Breda, Delft, Leiden en Utrecht, waar studenten de opdracht kregen met een budget van 25 euro voor minimaal zes personen te koken. En dat moest ook nog eens binnen 45 minuten gebeuren. „Ik heb daar heel vaak pasta en risotto gegeten”, grijnst Wilbrink. Wat hem ook opviel: in bijna alle huizen vertelden de studenten dat er standaard minstens drie keer per week door iemand wordt gekookt, waarna ze gezamenlijk eten.

Muizenvallen bij het aanrecht

Daarbij loopt het soms wel helemaal uit de hand. „Er is geen enkele hygiëne in de meeste keukens”, luidt het vernietigende oordeel van Wilbrink. „Dan liggen er open en bloot muizenvallen vlakbij het aanrecht. Ook hebben de meeste huizen geen afzuigkappen, zijn de stopcontacten soms onbruikbaar door al het vet dat erop zit en liggen de ijskasten vol met beschimmeld eten, zoals oude vleeswaren. Toen ik een student aansprak op de viezigheid van het fornuis, reageerde die verontwaardigd met de mededeling dat hij het toch echt de vorige avond nog schoongemaakt had. Maar daarna had hij er alsnog op gekookt! Tussen de kookpitten door kon je nog een hele maaltijd opscheppen. En over het al gemeen geldt: bijna alle verpakkingen die in studentenhuizen staan, zijn twee jaar over datum.”

Tot verbijstering van onze culinair verslaggever kon ook geen enkele student fatsoenlijk een ui snijden. Ⓒ De Telegraaf

Tot verbijstering van Wilbrink kon ook geen enkele student fatsoenlijk een ui snijden. „In de maaltijd zitten vervolgens dan grote grove stukken, met soms het hart er nog in, waardoor je er niet doorheen komt. Soms zit de buitenste rok er nog op, waardoor er bruine stukken in je maaltijd belanden. En studenten weten blijkbaar ook niet dat een ui tijd nodig heeft om te bakken. Daardoor smaakten de meeste gerechten die ik gegeten heb naar rauwe ui.”

De meiden uit Leiden moeten binnen 45 minuten een maaltijd voor zes personen klaarzetten. Ⓒ De Telegraaf

’Boos toen ik gnocchi afkeurde’

Toch zijn de studenten zeer fanatiek, zegt Wilbrink. „Een van hen werd boos toen ik haar gnocchi afkeurde. Ze was van Italiaanse afkomst. Hoe moest ze dit aan haar familie uitleggen?”

En het was gelukkig niet alleen maar kommer en kwel. Wilbrink: „In Breda schonken de studenten goede wijn bij de maaltijd. Bovendien was er in Delft een half-Chinese kok die het beste van de traditionele Chinese keuken kon maken, mooi aangevuld met Chezuan-peper. De studenten weten over het algemeen ook beter dan ik dacht hoe een uitgewogen maaltijd eruitziet. Iemand zette er zelfs keurig een zelfgemaakte salade naast.”

De studenten uit Delft eten met enige regelmatig een heerlijk hapje Chinees. Ⓒ De Telegraaf

Het gaat in het programma trouwens niet alleen maar om het eten en de hygiëne. Ook met een gezellige sfeer kunnen studenten punten scoren.