Obama: Trump zette aan tot het geweld bij het Capitool

Obama noemt de bestorming van het Capitool „een schande” voor de Verenigde Staten. „Maar we zouden ons voor de gek houden als dit als een verrassing komt.”

De oud-president roept de Republikeinse leiders op een verantwoordelijke keuze te maken. „Ze kunnen deze weg blijven volgen en de vuurtjes blijven opstoken. Of ze kunnen voor de realiteit kiezen en de eerste stappen zetten om de branden te blussen. Ze kunnen Amerika kiezen.” Verder looft Obama de Republikeinen die hardop de gebeurtenissen van woensdag hebben veroordeeld.

Bush: bananenrepubliek

Ook de voormalig president president George W. Bush heeft de bestorming veroordeeld. „Dit is hoe verkiezingsresultaten worden betwist in een bananenrepubliek”, zegt de Texaanse Republikein in een verklaring.

Bush noemt de bestorming „misselijkmakend en hartverscheurend.” Behalve voor de bestormers, had de oud-president ook harde woorden voor zijn partijgenoten die met president Donald Trump hebben geageerd tegen de verkiezingsuitslag. Bush zegt „ontzet” te zijn „door het roekeloze gedrag van sommige politieke leiders sinds de verkiezingen.”

Bill Clinton: gevolg van vier jaar giftige politiek

Bill Clinton noemt de bestorming van het Capitool een „ongekende aanval” op het land. „Vandaag hebben we een ongekende aanval op ons Capitool, onze Grondwet, en ons land gezien”, stelt Clinton in een verklaring. De massale aanval op het parlementsgebouw is volgens de Democraat uit Arkansas het gevolg van „vier jaar van giftige politiek” en opzettelijke misleiding.

„De lucifer is aangestoken door Donald Trump en degenen die hem het fanatiekst hebben gefaciliteerd, onder wie velen in het Congres, om de uitslag van verkiezingen die hij heeft verloren ongedaan te maken”, aldus de 74-jarige oud-president.

Zijn vrouw Hillary noemt de Trump-aanhangers die het Capitool bestormden „binnenlandse terroristen.” De voormalige first lady stelt op Twitter dat de schuldigen terecht moeten staan.

„Vandaag hebben binnenlandse terroristen het fundament van onze democratie aangevallen: de vreedzame machtsoverdracht na vrije verkiezingen”, aldus Clinton, die het in de verkiezingen van 2016 opnam tegen Donald Trump. „We moeten de rechtstaat herstellen en hen ter verantwoording roepen. Democratie is kwetsbaar. Onze leiders moeten hun verantwoordelijkheid nakomen om die te beschermen.”