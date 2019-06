Hersenontsteking doodt tientallen kinderen na extreme hitte

Een mogelijke oorzaak van de ziekte, die kinderen tot vijftien jaar kan treffen, is de extreme hitte in de staat. De temperaturen lopen er momenteel op tot 45 graden.

De oppositie in het gebied uit in de krant Hindustan Times haar boosheid over het gebrek aan actie van de regering. „De minister is veronachtzaam terwijl kinderen doodgaan.”