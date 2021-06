Vermoorde moeder Rotterdam wilde scheiden en kinderen meenemen

Vlak voordat ze met acht messteken werd gedood, pakte de 36-jarige Justina uit Rotterdam haar spullen om echtgenoot D. te verlaten. De Roemeense dreigde daarbij hun drie dochters mee te nemen, zo bleek dinsdag bij de rechtszaak.

De kinderen van 3, 5 en 7 jaar werden kort na het drama op zaterdagochtend 29 augustus door buren aangetroffen voor de deur van de woning aan de Insulindestraat. Huilend vertelden zij dat hun ouders zich hadden opgesloten in hun slaapkamer. „Er is iets mis met papa en mama”, zei een van de meisjes.

Nadat de buren tevergeefs op de deur bonkten, belden zij de politie. In de slaapkamer troffen agenten een bloedbad aan. De vrouw was overleden aan bloedverlies, omdat haar hals was doorgesneden. Ze lag op de grond, met haar jas nog aan. Daniel D. lag daarnaast, slechts gekleed in zijn onderbroek, met een mes in zijn keel. De zwaargewonde partner overleefde en werd later op verdenking van moord aangehouden in het ziekenhuis.

Bij zowel de politie als in het Pieter Baan Centrum zou D. hebben bekend dat hij zijn partner heeft gestoken. De verdachte zei vlak voor het misdrijf een mes uit de keukenlade te hebben gepakt en daarmee naar de slaapkamer te zijn gelopen, waar zijn vrouw haar koffers pakte. Een van de dochters verklaarde bij de politie dat ze had gehoord „dat papa haar ging doodsteken.”

De rechters probeerden D. tijdens het proces aan het praten te krijgen, maar de verdachte zweeg in alle toonaarden en was volledig in zichzelf gekeerd. Ook zijn toegewezen advocaat erkende hij niet.

Volgens psychiaters en psychologen lijdt de man aan schizofrenie. Door „een steeds meer paranoïde denkwereld” zou hij waanbeelden hebben gekregen. Zo dacht hij dat zijn vrouw vreemdging.

De officier van justitie achtte dat geen sprake was van moord, maar doodslag. Ze achtte hem echter volledig ontoerekeningsvatbaar door zijn psychische aandoening. Daarom vroeg ze hem langdurige behandeling op te leggen.

Uitspraak 15 juni.