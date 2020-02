VVD-Kamerlid: ’We laten ons niet chanteren door Erdogan’

Ⓒ ANP

DEN HAAG - In Den Haag groeit de ongerustheid over het Turkse voornemen de grenzen open te gooien voor een grote stroom Syrische migranten. De VVD vraagt om noodscenario’s uit Europa, nu het er op lijkt dat de miljardendeal met Turkije om migranten tegen te houden niets waard is.