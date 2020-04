Vlaggenactie voor het onderwijs van de baan, ’wapperende vlaggen niet passend’

„Veel mensen laten weten het op dit moment niet gepast te vinden. Met name het gekozen middel; de Nederlandse vlag, vinden zij in deze tijden niet passend. We begrijpen dat. Daarom stellen we de campagne om alle mensen te bedanken uit naar het moment dat de scholen en de opvang weer opengaan”, aldus een woordvoerder van de betrokken PO-Raad. Ook dan zullen er geen vlaggen aan te pas komen.

Het plan kwam uit de koker van Jantje Beton en werd aanvankelijk gedragen door verscheidene organisaties en enkele BN’ers. „Door de sluiting van alle scholen hebben leraren, onderwijsprofessionals, maar ook ouders in zeer korte tijd moeten schakelen naar afstandsonderwijs, om alle kinderen zo goed mogelijk van onderwijs te blijven voorzien”, verklaarden de initiatiefnemers maandag hun inmiddels gesneuvelde plan.