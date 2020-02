Woede om nazi-carnavalswagen in Spanje

Op foto’s is te zien dat een aantal vrouwen in sexy lingerie een nazi-jas draagt. In hun hand houden ze een zweep vast. Een groep dansers draagt gestreepte pyjama’s en heeft een Israëlische vlag bij zich. Op de wagen zelf is ook nog prikkeldraad en de adelaar, een symbool gebruikt door de nazi’s, te zien.

„We veroordelen de verachtelijke en walgelijke presentatie op het Campo de Criptana-carnaval, die de Holocaust banaliseert en grappen maakt over de zes miljoen joden die vermoord zijn door de nazi’s. Europese landen moeten actief de strijd aan gaan met antisemitisme!”, laat de Israëlische ambassade in Spanje weten op Twitter.

„Moeilijk om dit te omschrijven: dit is de herinnering op z’n kop, dit gaat verder dan vulgaire kitsch, dit heeft geen enkele relevantie, dit is zonder reflectie en respect”, zo is te lezen op het officiële Twitteraccount van Auschwitz.

De gemeenteraad laat in een verklaring weten: „We delen de kritiek die geuit is. Als het doel was om de slachtoffers te herdenken, dan is het duidelijk dat dat niet geslaagd is.”