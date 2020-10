Zwolse gynaecoloog verwekte donorkinderen met eigen sperma

Dat de arts dit deed is gebleken uit diverse ’matches’ in een aantal commerciële DNA-databanken, aangevuld met een DNA-test van een van de wettige kinderen van de gynaecoloog, zo schrijft het ziekenhuis, mede namens de wettige kinderen van de gynaecoloog en de donorkinderen. Isala werd eind 2019 benaderd door de ouders van een van de donorkinderen van Wildschut. Daarna is er contact ontstaan tussen Isala en de wettige kinderen en de donorkinderen.

In een verklaring op de website van Isala schrijven de betrokkenen: „Ieder kind heeft het recht te weten wie zijn biologische ouders zijn, maar sommige ouders van KID-kinderen durven hun kinderen niet te vertellen dat ze donorkind zijn. Donoren zijn terughoudend om zich bekend te maken aan hun donorkinderen. Er is angst voor openheid bij alle betrokken partijen als het om KID gaat, wellicht mede in stand gehouden doordat het onderwerp vaak op een negatieve manier belicht wordt. Zeker als het om een zaak gaat waarbij de arts zelf de donor blijkt te zijn. Met dit verhaal willen de wettige kinderen, de donorkinderen en Isala bijdragen aan meer openheid over het onderwerp ’donorconceptie’.”

De kinderen vinden het belangrijk met het verhaal naar buiten te komen, zo stellen ze, vanwege „de kans op aangeboren afwijkingen bij kinderen uit relaties van halfbroers en -zussen die niet van elkaar weten dat zij dezelfde biologische vader hebben. Ouders die hun kinderen niet hebben geïnformeerd over hun afkomst, zouden hun kinderen alsnog kunnen vertellen dat zij een donorkind zijn.”

Op dit moment zijn er in totaal zeventien donorkinderen bekend, naast de wettige kinderen van deze oud-gynaecoloog.

