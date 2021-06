Contactonderzoek afgeschaald, quarantaine vervalt na prik

RIVM en GGD werken nog aan de uitwerking van de plannen, die waarschijnlijk volgende week ingaan. De GGD gaat nog wel onderzoeken waar iemand besmet is geraakt, maar het is aan de positief geteste persoon zelf om mensen te informeren die mogelijk door hem of haar zijn besmet.

Mensen die langer dan 14 dagen geleden hun laatste benodigde prik hebben gekregen, hoeven niet meer in quarantaine wanneer een bekende positief test. Dit geldt ook voor mensen die minder dan een half jaar geleden zelf corona hebben gehad. De groep bestaat uit ongeveer 4 miljoen mensen.