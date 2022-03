Debatcentrum bedreigd na Instagram-post FvD Amsterdam

„Door het Instagram-bericht is er de afgelopen dagen gebeld en gedreigd aan de telefoon. Dat is voor medewerkers buitengewoon belastend”, stelt Albrecht die daarom woensdagmiddag beveiliging heeft ingehuurd en vindt dat de partij met hun bericht ’uit de bocht’ is gevlogen. „Partijen moeten duidelijk maken dat zij het vrije debat ondersteunen en de plek waar het gebeurt niet in gevaar moeten brengen.”

FvD plaatste dinsdag een post op Instagram waarin stond dat de partij was ’uitgesloten van deelname’ van het debat, met daarbij de foto van lijsttrekker Anton van Schijndel en de tekst ’stop cancel culture’. Het debatcentrum is stomverbaasd over het verwijt en noemt het ’natuurlijk lariekoek’.

’Effectbejag’

„Er zijn ontzettend veel partijen die meedoen aan de verkiezingen. Vanwege ruimte en tijdgebrek, je kunt niet uren met elkaar debatteren, moeten we keuzes maken”, legt Albrecht uit. „We hebben een afweging gemaakt op grond van de relevantie van afgelopen vier jaar en de peilingen. Er zijn andere partijen die ook niet komen, waaronder nieuwkomers die graag hadden willen deelnemen. Dat heeft niets met cancelen te maken. Ik begrijp helemaal niet waar dit overgaat. Goedkoop effectbejag.”

Rond De Balie verzamelden woensdagmiddag een handjevol aanhangers om te ’protesteren’. Met een projector werd onder meer ’stop cancel culture’ op het gebouw geprojecteerd.

Lijsttrekker Van Schijndel die begin deze week nog deelnam aan het AT5-verkiezingsdebat, noemde het een ’heel gevaarlijk precedent dat Forum wordt uitgesloten van het debat’. „Wij hebben een andere rol in de stadspolitiek dan de gevestigde partijen en zijn de uitdagers. Forum hoort dan aanwezig te zijn bij zo’n debat.”

Ondanks dat De Balie ook andere partijen niet heeft uitgenodigd, houdt Van Schijndel vol dat er sprake is van een ’cancel culture’. „Een geval van deplatforming.” De bedreigingen aan het adres van De Balie wijst Van Schijndel af. „Nare dingen roepen in de telefoon is altijd verwerpelijk.”