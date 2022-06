Politie doet grote wapenvondst in Rijsenhout, vier mannen aangehouden

De verdachten, 30, 35, 51 en 52 jaar oud uit Amsterdam, Diemen en Rijsenhout, zijn op dezelfde dag aangehouden. De rechter-commissaris beslist donderdag of ze langer vast blijven zitten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De recherche kreeg drie van de verdachten al in november in beeld aan de hand van berichten van het platform Sky ECC, dat in maart 2021 offline is gehaald door de Nederlandse autoriteiten. De opsporingsdiensten kregen hierdoor toegang tot miljoenen versleutelde berichten van criminelen.

Ⓒ Michel van Bergen

Na uitgebreid onderzoek kwam de loods in beeld als mogelijke locatie waar een partij vuurwapens lag. Na de vondst van de naastgelegen cocaïnewasserij is de vierde verdachte, uit Rijsenhout, opgepakt. Op het terrein stond ook nog een auto, die vermoedelijk was gestolen.

De politie heeft de wapens en explosieven in beslag genomen en de wasserij, waar zeer veel chemicaliën en een aantal kilo's cocaïne en amfetamine lagen, ontmanteld.