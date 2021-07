Ex Emile Ratelband vecht voor kinderen: ’Hij had steeds gekkere verhalen’

Premium VROUW magazine

Kimberley en Karl vielen voor elkaar op Curaçao: ’Eigenlijk was ik klaar met daten en gedoe’

In de nieuwe rubriek ’Zomerliefde’ vertelt een stel hoe ze elkaar hebben ontmoet op reis. Vandaag het verhaal van Kimberley Hamilton (41) en Karl (41). In 2011 ontmoetten ze elkaar in een jazzcafé in Punda, Willemstad. Ze zagen elkaar meteen zitten. Inmiddels zijn ze getrouwd en hebben ze een dochte...