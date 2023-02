Premium Het beste van De Telegraaf

Vrouw reed met SUV over hoofd peutertje (3): werkstraf en half jaar rijverbod

Hulpverleners bij het ongeluk in 2021 Ⓒ Flashlight Fotografie

Katwijk - Artsen in het ziekenhuis hadden de hoop eigenlijk al opgegeven, nadat een SUV bij de Groen van Prinstererschool in Katwijk een 3-jarig kind had aangereden. Hij overleefde hij het ongeval op het trottoir toch. De bestuurster van de auto is nu veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur. Bovendien mag ze een half jaar geen auto rijden.