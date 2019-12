OM twijfelt aan psychose 'liegende' Thijs H.

H. wordt ervan verdacht dat hij op 4 mei in Den Haag een willekeurige vrouw doodstak die haar hondjes uitliet in de Scheveningse Bosjes. Ⓒ De Telegraaf

MAASTRICHT - Het Openbaar Ministerie twijfelt eraan of Thijs H. echt in een psychose verkeerde toen hij in mei drie mensen neerstak in Den Haag en Heerlen. De aanklagers willen zeker weten dat hij niet simuleert of liegt, zeiden ze dinsdag op de regiezitting voor de rechtbank in Maastricht. Het OM sluit ook niet uit dat H. zelf heeft bijgedragen aan zijn psychische ontregeling door dagelijks veel wiet te gebruiken.