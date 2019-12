Thijs H. praat veel uitvoeriger

Volg de zaak via de tweets van Saskia Belleman onderaan dit artikel.

Het Openbaar Ministerie gaat meer onderzoek daarnaar doen en nadere vragen stellen aan de verdachte. Het liefst had het OM dat voor de zitting van dinsdag gedaan, maar dat lukte niet meer. In januari is een verhoor gepland, maar de aanklagers willen ook tijdens de zitting van dinsdag vragen stellen. Volgens hen gaat het om 'verduidelijkingsvragen'.

Psychoses

Zo zou de periode waarin hij last had van psychoses aanzienlijk langer geweest dan H. zelf eerder had aangegeven. Hij heeft nu gezegd dat hij al in de zomer van 2018 toenemend psychotisch werd. Niemand zou dat hebben gemerkt, omdat de verdachte er goed in was te verhullen wat er in hem omging voorafgaand aan de moorden.

H.'s advocaat Serge Weening is tegen een verhoor op deze inleidende zitting. Hij zei dat zijn cliënt herstellende is van een psychotische episode en zit hij nu in een depressieve periode. "Er is nog geen sprake van behandeling. Voor u zit een bijzonder kwetsbaar persoon. Elke zitting is voor hem een grote opgave, hij is al enkele dagen van slag", zei Weening. Omdat hij H. niet heeft voorbereid op vragen die gesteld kunnen worden, heeft de advocaat hem geadviseerd geen vragen te beantwoorden.

Het OM verdenkt H. ervan drie mensen met voorbedachten rade te hebben gedood met meerdere messteken. Het PBC heeft geconcludeerd dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens de drie levensdelicten. De aanklagers hebben daar ook nog vragen over.