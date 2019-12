Thijs H. weer voor de rechter in Maastricht

H. wordt ervan verdacht dat hij op 4 mei in Den Haag een willekeurige vrouw doodstak die haar hondjes uitliet in de Scheveningse Bosjes. Ⓒ De Telegraaf

MAASTRICHT - Drievoudig moordverdachte Thijs H. (28) komt dinsdag voor de derde keer naar de rechtbank in Maastricht, waar een regiezitting plaatsvindt in zijn zaak. Daarin zullen de verdediging en het Openbaar Ministerie hun eventuele onderzoekswensen aan de rechter voorleggen. Ook wordt besproken in hoeverre deskundigen van het Pieter Baan Centrum de verdachte toerekeningsvatbaar achten. De verdachte heeft bekend en daarbij verklaard dat hij in een psychose verkeerde.