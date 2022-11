Verdachte die zwangere vrouw doodstak en er met baby vandoor ging ter dood veroordeeld

De 29-jarige Taylor Rene Parker doodde in oktober 2020 eerst een bekende van haar, die op dat moment zwanger was, om vervolgens met een mes het kind uit de buik van het slachtoffer te halen. Ze ging met de baby naar het ziekenhuis, maar het kind overleefde het niet.

De emoties liepen tijdens de rechtszaak deze week hoog op. „Je moet begrijpen wat je van mij en mijn familie hebt afgenomen. We kunnen haar verjaardag niet meer vieren”, sprak de zus van het slachtoffer volgens de Texarkana Gazette. „Ze zal nooit mijn bruidsmeisje worden. Als ik mijn zus bezoek, moet ik naar een kerkhof om daar een grafsteen te zien. Ik zal nooit meer een sms of telefoontje van haar krijgen.”

De moeder van het slachtoffer noemde Parker een ’ vleesgeworden demon’.

Nepzwangerschap

Parker deed lange tijd alsof ze zelf zwanger was, door berichten op sociale media te plaatsen en zich alvast te registreren bij het ziekenhuis voor een bevalling. Ook organiseerde ze met haar vriend, die ze voor de gek hield, een gender reveal party. Ze was naar verluidt bang dat hij de relatie uit zou maken als zou blijken dat ze geen kinderen kon krijgen.

Op 9 oktober 2020 zei Parker tegen hem dat ze naar het ziekenhuis in Idabel, Oklahoma, ging om zich te registreren om daar te kunnen bevallen. Diezelfde ochtend kwam bij de politie in New Boston, Texas, een noodoproep binnen. Een vrouw meldde dat ze haar 21-jarige dochter Reagan Simmons-Hancock, 34 weken zwanger, dood aangetroffen had. Ze bleek honderd keer te zijn gestoken met een mes. Haar hoofd was ingeslagen met een hamer.

Pas in het ziekenhuis werd duidelijk dat Parker niet bevallen was van het kind. Ze bekende daar dat ze een fysieke ruzie had gekregen met het slachtoffer, een vriendin van haar, en de ongeboren baby uit haar lichaam had gehaald.