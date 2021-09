Lava La Palma nadert oceaan tot op 800 meter, stroom inmiddels honderden voetbalvelden groot

De lavastroom zou op weg naar de zee ietwat zijn afgebogen naar het noorden. Ook afgelopen nacht en dinsdagochtend stroomde veel lava uit de vulkaan Cumbre Vieja, die het Canarische eilandje inmiddels al negen dagen in zijn greep houdt.

In totaal is inmiddels ruim 250 hectare land op La Palma bedekt met een dikke laag lava: omgerekend zijn dat ongeveer 500 voetbalvelden. Het lavaspoor is inmiddels ruim 22 kilometer lang. Op zijn weg verwoeste de stroom bijna 700 woningen en nog eens 100 raakten beschadigd. Met name het dorpje Todoque werd zwaar getroffen. In totaal zijn meer dan 6000 mensen geëvacueerd. Er vielen geen gewonden.

Mocht de lava - met een temperatuur van 1250 graden - daadwerkelijk in zee stromen, dan komen er mogelijk gifwolken vrij. Ook kunnen zich explosies voordoen waarbij scherp vulkanisch glas in de lucht wordt geslingerd.

Kijk hieronder en hier naar livebeelden van de vulkaan.