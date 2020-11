Dronken vrouw rijdt ’s nachts met dochter over snelweg: ’Ik breng mijn kind naar school’

„Ik breng mijn kind naar school”, antwoordde de vrouw stomdronken op de vraag van agenten wat ze aan het doen was. Ze bleek 2,41 promille alcohol in haar bloed te hebben, aldus Het Laatste Nieuws.

De vrouw was naar een verjaardagsfeest van een vriendin geweest, maar heeft haar lesje wel geleerd, zo was de redenering van haar advocate. „Ze had niets gegeten en de alcohol op een lege maag kwam hard aan. Voortaan neemt ze de taxi als ze uitgaat en wat wil drinken.”

Of de vrouw dat ook echt gaat doen is maar de vraag, het was namelijk al de zesde keer dat ze zich bij de rechter moest melden voor dezelfde overtreding. Ze kreeg een boete van 1600 euro, een rijverbod van drie maanden en een alcoholslot van achttien maanden. Verschillende instanties zullen het gezin de komende tijd observeren.