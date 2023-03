Premium Het beste van De Telegraaf

Mega-strafzaak Taxus van start: ’Dikke Piet’ S. (65) pensionado of bendeleider?

Door Saskia Belleman

DEN HAAG - Als ze allemaal tegelijk zouden aanschuiven in de verdachtenbank passen ze niet eens in de zaal; vandaag start in de rechtbank van Den Haag de inhoudelijke behandeling van de mega-strafzaak Taxus tegen in totaal 35 verdachten die onder leiding van de Haagse crimineel Piet S. – alias De Dikke – een criminele organisatie zouden hebben gevormd die zich onder meer bezighield met drugshandel.