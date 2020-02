Meer bescherming voor mensen met schulden

Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) komt met een wetsvoorstel waarin ze wil regelen dat een deurwaarder die beslag op iemands inkomen wil leggen, eerst kijkt of de schuld wel te innen is. Daarvoor kan hij eerst informeren bij de overheid of die al beslag heeft gelegd.

„Nu kan de situatie zich voordoen dat een deurwaarder beslag legt op een deel van iemands inkomen, terwijl een overheidspartij al beslag heeft gelegd op hetzelfde inkomen”, legt Van Ark de noodzaak van de maatregel uit. Zo’n overheidspartij kan bijvoorbeeld de gemeente, het waterschap, het UWV of de Belastingdienst zijn.

„Daardoor is er een groot risico dat mensen te weinig overhouden om van te leven”, waarschuwt de VVD-bewindspersoon. „Dat is nu juist wat we niet willen.”

Nieuwe ellende

Bij meerdere beslagen komt ook nog nieuwe ellende kijken, stipt de VVD-bewindspersoon aan. „Het zorgt voor onnodige kosten van gerechtelijke procedures en incasso’s, waardoor schulden nog meer toenemen bij mensen. Het levert veel stress op als meerdere schuldeisers aan je deur kloppen, terwijl er al maximaal beslag is gelegd en je niets kunt betalen.”

Het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden is een belangrijk punt voor de coalitie. Er werd een speciale paragraaf over opgenomen in het regeerakkoord.

De uitwerking van die plannen krijgt steeds meer vorm. Zo kondigde minister Dekker (Rechtsbescherming) afgelopen week aan dat er een register voor incassobureaus komt. Daarmee wil het kabinet een eind maken aan wildgroei en malafide praktijken bij de bureaus, die soms mensen op agressieve wijze onder druk zetten om hun schulden te betalen.

Noodstop op het stapelen van boetes

Daarnaast komt Dekker met een noodstop op het stapelen van boetes voor mensen die willen, maar niet kunnen betalen wegens problematische schulden. Zij kunnen dan voor een periode van vier maanden een opschorting krijgen. Tijdens die periode worden hun boetes niet automatisch verhoogd.

Vanuit het ministerie van Financiën volgde begin dit jaar een duit in het zakje van de schuldenaanpak. Minister Hoekstra (Financiën) riep thuiswinkelbedrijven op om het ’onacceptabel hoge’ aantal mensen met een betalingsachterstand snel terug te dringen.

Er ligt ook nog huiswerk van de Tweede Kamer voor Van Ark. Een meerderheid schaart zich achter een plan van D66 en PvdA om mensen met schulden een jaarlijkse ’aflospauze’ van twee maanden te geven.