Orkaan Ian in extreem gevaarlijke categorie 4 op weg naar Florida

Ian heeft in Cuba veel schade veroorzaakt, vooral in de meest westelijke provincie Pinar del Río. Cubaanse media melden vooralsnog geen doden. De wervelstorm trekt noordwaarts en de koers is oostelijker uitgevallen dan eerder werd gedacht. Ian zal daarom naar verwachting niet in de uiterst dichtbevolkte regio van de metropool Tampa aan land gaan, maar zuidelijker in de streek van Sarasota, waarschijnlijk rond 20.00 uur onze tijd.

Aan de westelijke kust van Florida zijn 2,5 miljoen mensen bij de kust vandaan getrokken uit angst voor de storm, hoge golven en overstromingen door de hevige regenval. Woensdagochtend zaten al zo'n 100.000 mensen in de staat zonder stroom.