Zwaan rust even uit op A16

Moerdijk - Zondag, rustdag. Ook een zwaan besloot daarom vanmiddag even een momentje van bezinning in te lassen. Het dier ging op de middelste rijbaan van de A16 bij de Moerdijkbrug zitten. Twee weginspecteurs hebben het dier in veiligheid gebracht.