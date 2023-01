Wéér nieuwe geheime documenten bij Biden thuis gevonden

Het is niet duidelijk om wat voor vertrouwelijke documenten het gaat. Het is voor het eerst dat er ook papieren werden gevonden uit Bidens periode als senator. Biden zat van 1973 tot 2009 in de senaat. Er zouden ook handgeschreven notities zijn meegenomen van toen Biden vicepresident was.

De onderzoekers van Justitie waren vrijdag bijna dertien uur in Bidens huis in Delaware, van ’s ochtends kwart voor tien tot half elf ’s avonds. In die tijd werden „alle werkruimtes, woonruimtes en opslagplekken in het huis” doorzocht, zegt Bidens advocaat Bob Bauer. De Bidens waren niet in het huis tijdens de zoektocht.

Zeer serieus

Volgens Bauer heeft Biden zelf aan Justitie aangeboden om zijn huis nog eens helemaal te doorzoeken op vertrouwelijk materiaal. Justitie zou hebben gevraagd de actie vooraf niet aan te kondigen. Bauer benadrukte nog eens dat Biden geheime documenten zeer serieus neemt en meewerkt.

De doorzoeking van het huis laat zien hoe ernstig Justitie de zaak neemt. Het is zeer uitzonderlijk dat een privéwoning van een president wordt doorzocht. Ook bij voormalig president Trump werden zijn ruimtes in zijn privéclub Mar-a-Lago doorzocht door FBI-agenten. Toen moest er een huiszoekingsbevel aan te pas komen, omdat Trump niet meewerkte aan het onderzoek.

Nationaal archief

Krap twee weken geleden werd bekend dat Bidens advocaten al in november geheime documenten vonden bij het opruimen van een voormalig kantoor van de president. Die zijn meteen overgedragen aan het nationaal archief. Sindsdien zijn er op verschillende momenten ook documenten gevonden in zijn huis en daarbij horende garage in Wilmington, Delaware.

Na die vondsten besloot de Minister van Justitie een speciaal aanklager aan te stellen. Biden zei donderdag nog dat hij „geen spijt” had over hoe hij met vertrouwelijke documenten was omgegaan. Hij benadrukte nog eens dat hij volledig zal meewerken met het onderzoek, en was vol vertrouwen dat het voor hem goed zou komen. „Jullie zullen zien dat er niets aan de hand is.”

Het onderzoek naar Biden ligt extra gevoelig omdat er een gelijksoortig onderzoek naar voormalig president Trump loopt. Ook voor hem werd een speciaal aanklager aangesteld nadat er honderden geheime documten bij hem thuis werden gevonden. Trump werkte destijds niet mee met het onderzoek, en wordt ook daarvoor onderzocht. Trump en zijn bondgenoten vinden dat Biden te voorzichtig wordt gehandeld door Justitie, terwijl Trump juist te hard zou worden aangepakt.