Rotterdamse agent Mehmet K. ontkent lekken informatie

Dat zegt de advocaat van Mehmet K., Luigi Tricoli. Hij kon eerder niet reageren op de aanhouding van K. omdat die onder beperkingen vastzat. Volgens de raadsman stelt het corruptie- en drugsonderzoek weinig voor.

„Er is een gesprek onderschept in een ander onderzoek, waarin de naam van mijn cliënt werd genoemd. Het ging over informatie die hij zou verschaffen. Iets over kentekens. De informatie die hij zou hebben opgezocht was ook toegankelijk voor andere agenten. Zij hadden dit dus ook kunnen lekken. Uit niets blijkt dat mijn cliënt hiervoor verantwoordelijk was”, zegt Tricoli.

’Anderhalve gram’

De hoeveelheid drugs die bij K. werd gevonden, was precies anderhalve gram cocaïne volgens de advocaat. De politie meldde eerder dat het om een gebruikershoeveelheid ging. „Voor betaling door criminelen voor informatie is nergens bewijs gevonden. Er zijn ook geen grote bedragen gevonden bij mijn cliënt.”

Mehmet K zit vast op verdenking van drugsbezit, schending ambtsgeheim, ambtelijke corruptie en witwassen. Hij zit nog altijd in voorarrest en blijft in ieder geval tot begin juli vastzitten.

Het onderzoek naar de inmiddels ontslagen agent loopt nog.